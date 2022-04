Araştırmacılar, vegan diyetlerin köpekler için daha sağlıklı olduğunu söylüyor

2.500 evcil hayvanın incelenmesi sonucunda, vegan köpeklerin veterineri daha az ziyaret ettiği ve ilaca daha az ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı.

Şimdiye kadar yapılan en geniş araştırmaya göre, beslenme açısından eksiksiz oldukları sürece, vegan diyetlerin köpekler için geleneksel et bazlı diyetlerden daha sağlıklı ve daha güvenli olduğu tespit edildi. 2.500’den fazla köpeğin beslenmesi ve sağlığı, sahipleri tarafından doldurulan anketler kullanılarak bir yıl boyunca takip edildi. Ve veterinere birden fazla ziyaret ve 22 yaygın hastalık gibi yedi genel sağlık göstergesi değerlendirildi.

Araştırmacılar, geleneksel et bazlı diyetlerle beslenen köpeklerin neredeyse yarısının rutin olmayan ilaçlara ihtiyaç duyduğunu, vegan diyetle beslenen köpeklerin ise sadece üçte biri için bu durumun geçerli olduğunu gördü.

DAHA AZ SAĞLIK SORUNU YAŞADILAR

Plos One dergisinde yayınlanan çalışma, 2.536 köpek sahibi tarafından yapılan anketleri analiz etti. Yarısından biraz fazlası geleneksel et bazlı diyetle, üçte biri çiğ etle beslendi ve yüzde 13’ü de vegan diyeti yaptı.

Bulgular arasında, geleneksel diyetleri uygulayan köpeklerin yüzde 17’sinin bir yıl boyunca dört veya daha fazla veteriner ziyareti yaptığı, buna karşılık vegan diyeti uygulayanların sadece yüzde 9’unun ve çiğ et diyeti uygulayanların da yüzde 8’inin veterinere ihtiyaç duyacak sağlık sorunu yaşadığı görüldü.

Çalışmayı yürüten, İngiltere’deki Winchester Üniversitesi’nden Profesör Andrew Knight, “Çalışmamız bugüne kadar yayınlanan en büyük çalışmadır. Köpekler için en sağlıklı ve en az tehlikeli diyet seçeneklerinin, beslenme açısından sağlıklı vegan diyetleri olduğu ortaya çıktı” dedi.

KİLOLU OLMALARI VE OBEZİTE EN BÜYÜK SORUN

Knight, çiğ et diyeti ile ilgili de yaş durumuna dikkat çekti: “Çiğ et diyeti marjinal olarak daha iyi sağlık sonuçlara sahip görünüyor. Ama bu köpekler önemli ölçüde daha gençti, bu da onlara sağlık avantajı sağlıyor. Önceki çalışmaların önemli bir kısmı, çiğ et diyetlerinin patojenik bakteri ve parazitlerle çok daha fazla kontamine olduğunu da göstermiştir.”

Ankete dayalı çalışma, sonuçların nedenlerini ortaya koyamıyor ancak Knight, kilo problemlerinin önemli bir faktör olabileceğini öne sürdü: “Köpekler için en yaygın sağlık sorunlarından biri aşırı kilolu veya obez olmak.”

GERÇEK DÜNYA İZLENDİ

Knight, bulguları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu söylüyor: “Çalışmamızın temel sınırlaması, bir araştırma tesisinde kilitli bir hayvan popülasyonumuz olmaması. Normal evlerde gerçek köpeklerin ne yediklerini ve sağlık sonuçlarını inceledik. Gerçek dünyada köpekler için sonuçların ne olduğuna dair bize iyi bir gösterge veriyor.”

Dünyada yaklaşık 470 milyon evcil köpek var ve evcil hayvan sahipleri de artık hayvanlarının diyetlerini değiştirmeyi düşünüyor. 2020’de dünya çapında yaklaşık 9 milyar dolarlık vegan evcil hayvan maması satıldı.

