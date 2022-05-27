Sanal dünya Metaverse’de tecavüz

Sanal evren Metaverse’de 21 yaşındaki bir kadın araştırmacının avatarı, platforma girdikten sonra bir saat içinde tecavüze uğradı. Genç kadın “O kadar hızlı oldu ki ne yapacağımı şaşırdım. Bir taraftan kendi kendime neler oluyor diyordum, diğer yandan oradakinin gerçek bedenim olmadığını ve bunun araştırmanın bir parçası olduğunu düşünüyordum” dedi.

Sozcu.com.tr

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Sanal evren Metaverse'de 21 yaşındaki bir kadın kullanıcının avatarı tecavüze uğradı.

Meta yani eski adıyla Facebook şirketinin sanal gerçeklik platformu Horizon Worlds'de tanımadığı bir kişinin avatarı tarafından tecavüze uğrayan kadının, şirketlerin gücünü sınırlamak üzere çalışan sivil toplum örgütü SumOfUs'tan bir araştırmacı olduğu bildirildi. Örgüt, sanal evrendeki gelişmeleri incelemek için kadın araştırmacının Horizon Worlds'e dahil olduğunu duyurdu.

Genç kadının avatarının platforma girdikten sonra bir saat içinde cinsel istismara maruz kaldığı belirtildi. Sanal dünyadaki bir partide özel bir odaya yönlendirilen kadın avatar, burada tecavüze uğrarken odadaki başka bir avatarın da tecavüzü izlediği kaydedildi.

‘KİŞİSEL SINIR’ ÖZELLİĞİ AÇIK DEĞİLDİ

İsmi açıklanmayan araştırmacı, “şaşırtıcı ve kafa karıştırıcı” olarak nitelendirdiği olayla ilgili “O kadar hızlı oldu ki ne yapacağımı şaşırdım. Bir taraftan kendi kendime neler oluyor diyordum, diğer yandan da oradakinin gerçek bedenim olmadığını ve bunun araştırmanın bir parçası olduğunu düşünüyordum” dedi.

Meta'dan bir sözcü ise kadın kullanıcının sanat gerçeklik platformunda bu tür olaylara önlem olarak kullanılan “Kişisel Sınır” özelliğini kullanmadığını belirtti. Sözcü, bu özelliğin avatarların istenmeyen temastan kaçınması için etkili olduğunu ifade etti.

İLK DEĞİL

Daha önce de Horizon Worlds'de yaşanan cinsel taciz olayları tartışma yaratmıştı. Blog yazarı Nina Jane Patel, bu yılın başında Metaverse’e girer girmez birçok erkek tarafından toplu tecavüze uğradığını ileri sürmüştü.

Horizon Worlds, Meta CEO'su Mark Zuckerberg’in gerçek kişilerin avatarlarının deneyim paylaştığı ve gerçek hayattaki birçok şeyi yapabildiği bir sanal dünya yaratma adımının ilk ayağı olarak görülüyor. Ohio Eyalet Üniversitesi'nde yeni teknolojiler üzerine araştırma yapan Profesör Jesse Fox, “İnsanlar, cinsel tacizin sadece fiziksel bir şey olmadığını unutmamalı” dedi.

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