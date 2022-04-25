Starlink dolandırıcılıkla uçlanıyor: 100 dolar depozito ödeyip hâlâ hizmet alamadılar

Starlink müşterileri, 100 dolar depozito ödedikten sonra aylardır almadıkları uplink kitlerinin fiyat artışlarından dolayı sorun yaşıyorlar.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk’ın şirketi SpaceX, internet sağlayıcılarını müşterilere iletemediği için sorun yaşıyor. Şimdi müşteriler, Starlink’e ödedikleri 100 dolarlık depozito karşılığında hâlâ hizmet alamadıkları için şirketi dolandırıcılıkla suçluyor.

Alan Sbi, Şubat 2021’de SpaceX Starlink kiti için 100 dolar depozito ödedi. Sbi, Insider’a o zamandan beri Elon Musk’ın uydu internet şirketinden hiçbir şey alamadığını söyledi. Ve Starlink, fiyatlarını artırırken donanımlarını henüz almamış müşterileri de bu zamlara dahil etti.

Mart ayında SpaceX, enflasyon nedeniyle fiyatları artırdığını söyledi. Bir Starlink uplink kitinin fiyatı, önceden depozito ödemiş müşteriler için 500 dolardan 550 dolara ve yeni müşteriler için 500 dolardan 600 dolara yükseldi. Aylık Starlink abonelik maliyeti ise, tüm kullanıcılar için 99 dolardan 110 dolara çıktı.

ŞİRKETE ULAŞAMIYOR

Mart 2022’nin sonunda Sbi, fiyat artışları nedeniyle Starlink depozitosunun geri ödenmesini istedi, ancak şirkete ulaşamadığı için parasını geri almakta zorlandı.

Sbi, “Starlink tarafından dolandırıldığımı hissediyorum. Bu adil değil. Şirkette bir yıldan fazla süredir param var, o paraya ihtiyacım var, paramı geri almak için herhangi bir koşul olmamalı” dedi.

Sbi, Starlink’in gecikmelerinden, fiyat artışlarından ve müşteri hizmeti eksikliğinden şikayetçi tek müşteri değil.

5 AYDIR HİZMET ALMADIĞI HALDE ZAMLI FİYATI ÖDÜYOR

Güney Virginia’da yaşayan Rich Kecher, yaklaşık bir yıl sonra Starlink depozitosunu geri almakta sorun yaşadığını söyledi. Kendi bölgesinde hizmet verilmesi için beklenen başlangıç tarihinin Kasım 2021’den 2022’nin sonlarına kadar ertelendiğini belirtti. Kecher, “Fiyat artışı bardağı taşıran son damla oldu” dedi.

Nisan 2021’de Starlink’i sipariş ettikten sonra Denise Elise, Starlink’ten biri ödeme onayı, diğeri fiyat artışıyla ilgili iki e-posta aldığını söyledi: “Kırsal bir bölgede yaşadığım ve internete ihtiyacım olduğu için siparişimi iptal etmek istemiyorum. Bunu gerçekten denemek istiyorum.” Ancak Elise, Starlink’in uplink kitini daha almadan fiyatları artırmasından mutsuz olduğunu ve Musk’ın insanların parasıyla haksız bir şekilde para kazandığını belirtti.

Elise, Starlink’in e-postalarının hiçbirine yanıt vermediğini söyledi.

MÜŞTERİ DESTEĞİ YOK

Northern Sky Research’te analist olarak görev alan Lluc Palerm, Starlink müşterilerinin henüz almadıkları ürünler için fiyat artışlarından etkilendiğini söyledi. Palerm, Starlink’in müşteri hizmetlerine kaynak ayırmadığını, bu nedenle bu tür şikayetler almanın doğal olduğunu söyledi: “Bir startup ve şu anda ana odak noktaları uydular ve gelişmeleri üzerinde, bu nedenle müşterilerinin çok az destek alması şaşırtıcı değil.”

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