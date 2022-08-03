Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Adana ve Mersin’de elektrik kesintileri bıktırıyor

Yazla birlikte elektrik kesintileri de sıklaştı.

Son günlerde elektrik kesintileri hakkında bolca şikayet almaktayım.

Adana, Mersin, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerinde faaliyet gösteren Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. yetki sahasındaki kesintiler halkı bıktıracak ve yaşam kalitesini bozacak seviyelere ulaşmış durumda.

Şirket, Türkiye'nin en sıcak ve en rutubetli bölgesinde faaliyet göstermekte.

Bu bölgede yazla birlikte elektrik kullanımı klimalar yüzünden rekor seviyelerde seyrediyor.

Çünkü klima olmadan artık gittikçe kalabalıklaşan, apartmanların sıklaştığı ve birbirlerinin rüzgarını kestiği, binaların ve caddelerin birer sıcaklık yayma kaynağı olduğu bu bölgelerde klima olmadan bir yaşam sürmek neredeyse imkansız.

Uyurken, uyanıkken, otururken, televizyon izlerken, yemek yerken, ders çalışırken, dinlenirken, iş yerlerinde çalışırken hep klima ile yaşamak zorundayız artık.

Ama artık bütün dünya böyle ve ülkeler, elektrik dağıtım şirketleri, hükümetler bu işin

önlemini alıyor.

Yeni yatırımlar yaparak, eski tesisatları, trafoları, dağıtım ağını yenileyerek kesintileri mümkün olan en az mertebeye indiriyorlar.

Son günlerde de bana özellikle Mersin'in Tömük, Arpaçbahşiş, Susanoğlu gibi tatil beldelerinden şikayetler geliyor.

Çünkü buraların yazlık nüfusları, kışlık nüfuslarının ben diyeyim 50, siz deyin 100 katına çıkıyor.

Mersin'de Mezitli ile Silifke arasında nerden bakarsanız bakın, yaz aylarında büyük bir şehre denk gelecek en az bir milyonluk bir nüfus barınıyor.

Çünkü Adana ve Mersin'in yanı sıra Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Kayseri, Niğde, Ankara, Karaman, Konya gibi illerden yazlıkçılar, tatilciler yaz geldi mi soluğu Tömük, Arpaçbahşiş ve Susanoğlu'ndaki yazlıklarda alıyorlar.

Bu arada Kızkalesi, Ayaş, Kapızlı, Kargıpınarı, Tece, Çeşmeli gibi beldeler de tatilcilerle dolup taşıyor.

Haliyle, alt yapıları genellikle yetersiz olan bu bölgelerde birden yaşanan yığılmalara art edilen enerji alt yapısı yeterli gelmiyor.

Böyle olunca ikide bir ani elektrik kesintileri yaşanıyor.

Tabi bu durumda evdeki buzdolabı mı yanar, çamaşır makinesi mi bozulur, diğer elektrikli eşyalar mı zarar görür, bilinmez ama sonuçta apartman sakinlerine büyük maddi külfet de yaşatıyor.

Bunun yanı sıra klimasız kalmak ya da asansörde mahsur kalmak gibi sıkıntılar da cabası…

Evet, yaz aylarında bu bölgelerin nüfusu artıyor fakat elektrik şirketleri de buna göre yatırımlarını kış aylarından yapmalı.

Trafolar, altyapılar yenilenmeli ve güçlendirilmeli.

Elektrik faturalarının ne kadar kabarık ve fahiş olduğunu biliyoruz.

Borcunu ödemeyenin şak diye elektriği kesiliyorsa bunun önlemi de alınmalıdır.

Vatandaştan fahiş elektrik faturalarını kuruşu kuruşuna tahsil edeceksiniz ama elektrik kesildiğinde yanan elektronik eşyalardan sorumlu olmayacaksınız ve ikide bir elektrik kesintileri karşısında hiçbir yükümlülüğünüz olmayacak.

Kusura bakmayın ama bu mantık tam bir 3. Dünya ülkesi mantığıdır.

Gelişmiş ülkelerde böyle bir elektrik şirketi yönetme anlayışı yoktur.

Bu yüzden Enerji Bakanlığı ve Enerjisa Toroslar Elektrik Şirketi etkililerini uyarıyorum;

Hadi artık bu senenin ortasına geldik.

Kış aylarında bütün altyapı ihtiyacınızı tamamlayın ve gelecek yazdan itibaren vatandaşlarımızı karanlığa, sıcağa mahkum etmeyin!…