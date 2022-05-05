Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Suriyelilerin dönüş planına tarikat desteği

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de 60 briket evin anahtar teslim törenine gönderdiği videoda, 1 milyon Suriyeli'nin “gönüllü olarak” geri dönüş planını açıklamıştı.

Türkiye; Suriye'nin kuzeyinde Cerablus, Resulayn ve El-Bab, Tel Abyad'da briket ev sayısının 100 bine çıkmasını hedefliyor.

Törende, briket evlere İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD koordinasyonunda 12 sivil toplum kuruluşunun (STK) verdiği destek vurgulandı.

Kim bu STK'lar diye bakınca uzağa gitmeye gerek yok; Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Semerkand Vakfı ve Genç-Kon ile birlikte, 2018 seçimlerinde Erdoğan'a destek ilanları veren Menzil Tarikatı'na yakınlığı ile bilinen Beşir Derneği önde yer alıyor.

Bağış toplama iznine sahip 22 dernekten biri olan ve Başkanlığını Fatih Sayar'ın üstlendiği Beşir Derneği, İdlib'te 7 bin 500 Suriyeli'nin barınacağı briket ev yapmış.

2010 yılında vefat eden ve “Kudüs Şairi” olarak anılan Şanlıurfalı eğitimci-edebiyatçı Mehmet Akif İnan tarafından kurulan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Mehmet Akif İnan Vakfı da “Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız” kampanyasının destekçilerinden…

Özellikle İdlib'de AFAD'ın yanında yer alan STK'lar arasında; İHH, Deniz Feneri, Hayrat Yardım Derneği, Sadakataşı Derneği ve Azia Mahmud Hüdayi Vakfı'nı da anmamak olmaz.

Suriye'nin kuzeyinde 1 milyon Suriyeli için “güvenli bölge” imarı yeni bir proje değil.

Erdoğan BM 74. Genel Kurulu kürsüsünden, Suriye'nin kuzeyinde yer alan 140 milyon metrekare arsada inşa edilmesini teklif ettiği yerleşim planlarını göstermişti.

Bunun için de Batı'dan 150 milyar liranın üzerinde kaynak talep etmişti.

BM'den gelmeyen kaynak “içeriden” yaratılıyor.

Türkiye'nin Suriyeliler ile ilgili yardım ve destek programları ağırlıkla Türk Kızılay'ı tarafından yürütülüyor.

Kızılay'ın da en büyük bağışçısı Avrupa Birliği…

Kızılay'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yılda yaklaşık 9 milyar 959 milyon lira bağış alan Kızılay, bunun 8.5 milyar lirasını insani yardım bütçesi olarak kullandı.

2021 yılında sağladığı 7.9 milyar lira gelirin, 4.9 milyar lirası yurtdışı fonlardan geldi.

Gelirlerin yaklaşık 6 milyar lirası hayır yardımlarına harcandı. İkinci en büyük destek yaklaşık 600 bin lira ile sağlık alanına yapıldı.

Yabancı fonların akarı kesiliyor; Avrupa, Ukrayna krizine odaklanmış durumda…

Yerli kaynak bulmak için “cin fikirlere” ihtiyaç duyuluyor.

4 Nisan 2022 tarihli Dünya gazetesine konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, toplam gelir vergisinin yüzde 2.5'ine denk gelen ve 5-6 milyar dolar büyüklüğe ulaşan zekatı kuracakları, “Kızılay Zekat Müessesesi”ne çekecek bir formül açıklıyor.

Kızılay'ın yaklaşık 1.5 milyon bağışçı içinde yer alan 36 bin kurumsal bağışçı sayısını, 100 bine çıkarmayı hedeflediğini söylüyor.

Bu nasıl olacak?

Kızılay'a “bağış” olarak yatırılan zekatın yüzde 100'ünün gelir vergisinden muaf olduğunu vurgulayan Kınık özetle kurumlara diyor ki; “Zekatınızı bize yatırın. Biz bunları ihtiyaç sahibi yoksul insanlara nakit destek, yardım paketi olarak dağıtmayalım, şirketlere verelim.”

Kızılay'da şirket aklı nasıl devreye girdi diye merak ediyordum; yanıtı buldum galiba…

Cemaat vakıfları/dernekleri ve iş dünyası işbirliği mayası tutmuş; isimler arada değişebilir.

Kızılaykart'ın da sonu yaklaştı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 26-28 Nisan tarihleri arasında, 53 Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Derneği'nin katılımıyla “11. Avrupa Bölgesi Konferansı” düzenlendi.

Konferansta sunum yapan Türk Kızılay Başkanı Dr. Kınık, 2016 yılından beri “Kızılaykart” platformu üzerinden uygulanan Sosyal Uyum Yardımı (SUY) paketini tanıttı.

Uygulayıcı ortağı Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) olan nakit temelli insani yardım programı SUY, Avrupa Birliği (AB) İnsani Yardım ve Sivil Koruma birimi ECHO tarafından fonlanıyor.

AB'nin şimdiye kadar tek kontratla verdiği en büyük yardım olan SUY kapsamında ayda kişi başına 155 lira nakit destek sağlanıyor.

Kınık 2 milyondan fazla sığınmacıya destek verdiklerini belirtiyor.

Aynı yıl AB tarafından fonlanan SUY projesine ek olarak “Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı” (T-SUY) adı altında 245 milyon Euro'luk (yaklaşık 3.7 milyar lira) bir proje daha devreye alındı.

T-SUY kapsamında Kızılaykart üzerinden kişi başına 250'şer lira aylık ödeme yapmaya devam edilecek.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre Türkiye dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke. Mülteciler Derneği'nin 24 Mart itibarıyla yayımladığı raporda 3 milyon 754 bin 591 Suriyeli'nin Türkiye'de olduğu belirtiliyor.

Kızılaykart'ların süresi Ocak 2023'te doluyor; önümüzdeki yıl Suriyeli mültecilerle Türk vatandaşları aynı ekmek kuyruğuna girecekler.