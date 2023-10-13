Cumhuriyet değerleriyle buluşma zamanı

Koç Holding’in 29 Ekim’e 100 gün kala hayata geçirdiği “Cumhuriyet’in 100 Değeri” projesi devam ediyor Cumhuriyet’in kazanımlarını en iyi şekilde yansıtmayı amaçlayan proje kapsamında, sosyal medyada her gün bir Cumhuriyet değeri paylaşılıyor.

Nazan DOĞANER HALICI

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Koç Holding tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlama hedefiyle başlatılan “Cumhuriyet'in 100 Değeri” projesi hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet tarihi boyunca hatırlanacak ve gelecek nesillere aktarılacak çok fazla değer olduğuna dikkat çeken projede Koç Holding ve Koç Topluluğu markalarının sosyal medya hesapları üzerinden her gün bir değer paylaşılıyor. Proje, 29 Ekim'de yapılacak 100. paylaşım ile tamamlanacak.

‘HERKESE HATIRLATIYORUZ'

Cumhuriyet'in her dönemine tanıklık etmiş bir kurum olarak, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamaya hazırlanırken iletişim çalışmalarını büyük bir özen ve heyecanla sürdürdüklerini belirten Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Burçin Girit, projeyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini ve Cumhuriyet'in değerlerini bir kez daha hatırlama, bu değerleri yeni nesillere aktarabilme vizyonuyla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda başlattığımız projemizde, ‘Cumhuriyetimizin, 100 yıllık tarihinde kutlanacak çok şey var' diyerek, Cumhuriyet kazanımlarını birlikte hatırlıyoruz. Cumhuriyet'in; eğitim, kalkınma, bilim, sanat ve kültür alanlarında gerçekleştirdiği atılımları, oluşturduğu köklü kurumları ve inkılapları aktarıyoruz. Cumhuriyet değerlerini öne çıkarırken çağı yakalama ve hatta aşma ülküsüyle ilerlendiğini gösteren hikayeleri paylaşma imkanı buluyoruz. Ülkemizin her köşesinden insanın bu değerli Cumhuriyet kazanımlarını hatırlama fırsatı bulabilmesi için önümüzdeki dönemde bu içerikleri yaygınlaştıracak çalışmaları da hayata geçireceğiz” dedi.

Titizlikle hazırlanıyor

Değerlerin hikayeleri, uzman bir tarihçi kadroyla birlikte yerel ve uluslararası literatür taranarak, arşiv çalışmaları yapılarak titizlikle hazırlanıyor. Milli kütüphanenin kurulmasından İstanbul Radyosu'nun yaptığı ilk yayına, Onuncu Yıl Marşı'nın bestelenmesinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin Hanım'ın hikayesine kadar 100 farklı değer, Koç Holding'in ve Koç Topluluğu markalarının sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.