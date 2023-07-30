1997 yılından kalan market fişini paylaştı: Sosyal medya karıştı

Eski bir kaset satın alan adam, kaset kutusunun içinden çıkan eski bir süpermarket fişini bulunca şaşkınlığını sosyal medya ile paylaştı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de yaşayan bir adam, sosyal medya platformu Reddit’e yüklediği 1997 yılından kalma bir süpermarket fişi ile gündem oldu. Satın aldığı eski bir kasetin kutusundan çıkan ve 1997 tarihli fişi sosyal medyada paylaşan adamın paylaşımı beğeni ve yorum rekoru kırdı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı fiyatların 26 yıldan beri çok değiştiğini söyledi. 22 ürünü 27.26 İngiliz pounduna satın alan tüketicinin ödedikleri de mercek altına alındı. Kedi mamasının 48 peni, mayonezin 49 peni ve ayçiçek yağının 53 peni olduğu belirtilirken, 22 üründen 17’sinin fiyatının 1 peniden az olduğu belirtilirken, en pahalı ürünün ise 10.99 sterline satılan hazır dondurulmuş pizza olduğu kayıtlara geçti.

FİYATLAR ARTMIŞ

Sepetteki ürünlerin dördünün 2 pounddan ucuz olduğu belirtilirken bir kullanıcı aynı ürünleri bugün almak için bir deneme yaptı. Süpermarketin internet sitesinden bütün ürünleri sepetine ekleyen kullanıcı, “Merak edenler için bu sepetin bugün ne kadar tuttuğunu denemek için bu ürünlerin aynısını sepete ekledim. Toplamda 45.13 peni tuttu” dedi. Fakat aynı kullanıcı o dönem 19.99 pound olan dondurulmuş pizzayı sepete eklemeyi unuttuğunu söyledi.

Meraklı sosyal medya kullanıcısı, “15 pound daha ekleyin çünkü pizzayı unutmuşum. Toplamda 60.13 pound tuttu” dedi. Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı hesaplamada 1997’den beri fiyat artışının toplam 32.87 pound olduğu belirtildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Eskiden enflasyon ve yaşam maliyetleri bizi bu kadar etkilemiyordu. O zamanki fiyatlar çok iyiydi ve buna kimsenin itiraz edeceğini sanmıyorum” ifadesini kullandı.

BAZILARI FİYATLARI UCUZ BULMADI

Birçok sosyal medya kullanıcısı fiyatların o dönem çok uygun olduğunu söylerken bir kullanıcı, “Tereyağı sadece 53 peni mi? Bugün ben yağ aldım ve kredimi yeniden yapılandırmak için bankayla görüşmem gerek resmen” esprisini yaptı.

Fakat bazı kullanıcılar ise fiyatların eskiden çok daha ucuz olmasını beklediklerini ve 1997’den beri çok da büyük bir değişim olmadığını iddia etti. Sosyal medya kullanıcıları özellikle sarımsaklı ekmeğin fiyatında bir değişim olmamasından dolayı çok şaşkın olduklarını söyledi.

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