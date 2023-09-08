22 gündür yatıyorlar… Birinciye büyük ödül verilecek
Karadağ'da "uzun yatma" yarışması 22. gününde devam ediyor. Yarışmacılar, bin Euro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı için mücadele ediyor. Yarışmaya katılanlardan 7'si, 22 günü geride bıraktı.
Karadağ’ın Niksic kenti yakınlarındaki Brezna Etno köyünde düzenlenen “uzun yatma” yarışması 22. gününde devam ediyor.
Yarışmaya 18 Ağustos’ta katılan 21 kişiden 7’si, bin Euro ödül ve “en tembel vatandaş” unvanı için mücadele ediyor.
Yarışmacılar, 22 günde 500 saati geride bıraktı.
Yarışma kurallarına göre, yarışmacılar uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.
Yarışmada, yarışmacıların kişisel ihtiyaçlarını karşılamaları için 8 saatlik süreleri bulunuyor.
Geçen yıl düzenlenen yarışmayı, 28 gün boyunca uyuyarak 2 bin 880 saati geride bırakan 26 yaşındaki Aleksandar Vukovic kazanmıştı.
Bu yıl yapılan yarışmanın kazananı ise ilerleyen günlerde belli olacak. (AA)