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ABD’de eve silahlı saldırı: 5 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde bir eve düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü.

Sozcu.com.tr
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ABD’de eve silahlı saldırı: 5 ölü

ABD’nin Teksas eyaletinin güneydoğusunda bir evde açılan ateş sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Houston kentinin yaklaşık 72 kilometre kuzeydoğusundaki Cleveland’de yaşanan olay, yerel saatle 22.30 civarında gerçekleşti. Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ABC News’in bildirdiğine göre, saldırıda tüfek kullanıldı ve saldırgan henüz bulunamadı. Saldırı veya kurbanlara ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. (AA)

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