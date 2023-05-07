ABD’de silahlı şiddet olaylarında artış

ABD'de yılbaşından bu yana 14 bin 600 kişi silahlı şiddet olaylarında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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ABD’de silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Gun Violence Archive’in (GVA) verilerine göre ülkede bu yıl 199 toplu silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Silahlı şiddet olaylarında 521’i genç ve 93’ü çocuk 14 bin 600 kişi yaşamını yitirdi. Polislerin dahil olduğu silahlı şiddet olaylarında ise 487 kişi öldü.

Son olarak da Teksas eyaletindeki Allen Premium Outlets isimli alışveriş merkezine giren bir saldırgan etrafa ateş açtı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve ölü sayısının 9 olduğunu duyururken, yaralananlardan 3'ünün durumunun ise ağır olduğunu belirtti. (AA)

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