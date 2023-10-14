ABD’den İsrail’deki diplomatların ailelerine izin
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'deki büyükelçilikte görevli olan ancak acil ihtiyaç duyulmayan çalışanlar ve diplomatların ailelerinin ülkeden ayrılmasına izin verdi.
Filistinli gruplarla yaşanan çatışmalar nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’deki büyükelçilikte görevli acil ihtiyaç duyulmayan çalışanlar ve diplomatların aileleri hakkında bir karar verdi.
ABD, söz konusu kişilerin ülkeden ayrılabileceğini ifade etti.
Büyükelçilik sözcüsü, büyükelçiliğin açık olmaya devam edeceğini, diplomatik olarak etkileşimi sürdüreceklerini kaydetti.
Sözcü, diplomatik olarak etkileşimi sürdüreceklerini ve buna devam edeceklerini kaydetti. (AA)