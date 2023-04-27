AB’de hızlı modanın bitirilmesi için yasa hazırlığı

Avrupa Parlamentosu (AP), hızlı moda olarak adlandırılan, nispeten kısa ömürlü tekstil ürünlerinin, Avrupa Birliği'nde (AB) kullanımını azaltmak ve daha dayanıklı ürünleri teşvik etmek üzere yasal düzenlemeye hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AP’nin Çevre Komitesi, hızlı moda ürünleriyle ilgili yasal zemini oluşturacak raporu oy birliğiyle kabul etti.

Yasal düzenleme için tavsiyeler içeren raporda, AB içinde satılan tekstil ürünlerinin sürdürülebilir, uzun süre dayanabilir, ayrıca yeniden kullanımının, tadilatının ve geri dönüşümünün kolay olması gerektiği belirtildi.

Bu tür ürünlerin üretiminde geri dönüşümden elde edilen iplik kullanılması ve tehlikeli kimyasal madde içermemesi istendi. Tekstil ürünlerinin insani, sosyal haklara, işçi haklarına saygı duyularak üretilmesi, çevreye ve hayvan sağlığına zarar vermemesi gerektiği ifade edildi.

Bu kapsamda giysilerin ve ayakkabıların aşırı üretim ve tüketiminin engellenmesi, bunun için AB Komisyonu ve AB üyesi ülkelerin “hızlı moda”yı bitirecek tedbirler alması talep edildi.

“Yüksek miktarlarda üretilen düşük fiyatlı ve düşük kaliteli ürünler” için yeni ve açık bir tanımlama getirilmesi gerektiği, tüketicilerin daha sorumlu ve sürdürülebilir seçimler yapabilmesi amacıyla daha iyi bilgilendirilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Parlamentonun Çevre Komitesinin oy birliğiyle kabul ettiği raporun yazdan önce AP Genel Kurulu’nda da kabul edilmesi bekleniyor. Parlamentodaki süreçlerden sonra AB Komisyonu ve üye ülkelerin uzlaşısıyla yasal metinler hazırlanıyor. (AA)

İlginizi Çekebilir AB nüfusu 2100'de azalıp yaşlanacak

İlginizi Çekebilir Lüks moda markası Balenciaga, olaylı reklam kampanyası için özür diledi