Avrupa ve ABD’den İsrail’e çıkarma

Avrupa ve ABD'li yetkililer "dayanışma için" İsrail'e art arda resmi ziyarette bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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Avrupalı ve ABD’li yetkililer, İsrail ile Gazze’deki Filistinli gruplar arasında 7 Ekim’den bu yana devam eden çatışma sürecinde dayanışma göstermek amacıyla İsrail’e peş peşe ziyaretler gerçekleştiriyor.

İsrail devlet televizyonu KAN’da konuyla ilgili bir haber yayımlandı. Haberde, başta ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda lider ve yetkilinin, bugün İsrail’e geleceği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin de dayanışma için İsrail’i ziyaret edeceği kaydedildi.

Haberde ayrıca Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın da 15 Ekim’de İsrail’i ziyaret etmeyi planladığı bilgisi verildi.

İsrail’i dün ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv’de bir araya gelmişti. Blinken, ortak basın toplantısında, “Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım” ifadesini kullanmış ve İsrail’e yardım etmek için binlerce yedek askerin seferber edildiğini söylemişti. (AA)

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