Bild: Ukrayna, Putin’i öldürmek için Rusya’ya patlayıcı yüklü İHA gönderdi

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Ukrayna istihbaratı geçen hafta Rusya lideri Putin’e suikast amacıyla patlayıcı yüklü bir insansız hava aracını Rusya’ya gönderdi.

Sozcu.com.tr

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14 aydır Rus işgali altında olan Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öldürmek için harekete geçtiği iddia edildi.

Alman Bild gazetesinin Ukraynalı kaynaklara dayandırdığı habere göre, Ukrayna geçen hafta Putin'e suikast için patlayıcı yüklü bir insansız hava aracını Rusya'ya gönderdi. Plana göre UJ-22 İHA'sı, Moskova yakınlarındaki bir sanayi tesisini ziyaret eden Putin'i hedef almakla görevlendirilmişti.

Kamikaze İHA'sıyla Rus lideri öldürme planının bizzat Ukrayna istihbaratı tarafından adım adım planlandığı belirtildi. Ancak Ukrayna'nın gizli suikast planı, İHA’nın Putin'in ziyaret ettiği Rudnevo tesisine ulaşamadan birkaç kilometre mesafede düşmesiyle sonlandı.

Ukrayna istihbaratına yakın aktivist Yuri Romanenko, olayla ilgili “Geçen hafta istihbarat birimlerimiz Putin'in bir tesisi ziyaret edeceğini öğrendi ve kamikaze İHA'mız havalandı. Putin'e giderek daha fazla yaklaşıyoruz” dedi. Romanenko, patlayıcı yüklü İHA'nın Rus hava savunma sistemine yakalanmadan Putin'e yaklaşmayı başardığını söyledi.

Putin, 2017'de ünlü yönetmen Oliver Stone'la röportajında, birçok suikast girişiminden kurtulduğunu ve kendi güvenliğiyle bizzat ilgilendiğini açıklamıştı.

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