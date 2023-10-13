Abone Ol

Binlerce kişi Filistin için sokağa döküldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya gelen binlerce Iraklı, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Binlerce kişi Filistin için sokağa döküldü

İsrail-Hamas krizi sonrası birçok ülkede Filistin’e destek gösterileri sürüyor. Ellerinde Irak ve Filistin bayraklarıyla Bağdat’ın Tahrir Meydanı’nda toplanan Iraklılar, İsrail karşıtı ve Filistin’i destekleyen sloganlar attı.

Irak resmi ajansı INA’nın geçtiği habere göre, cuma namazı hutbesinde, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın, “Kudüs bizim için sadece bir sembol veya slogan değil, İsrail, topraklarımıza ve kutsal yerlerimize zorla el koymuş bir varlıktır.” şeklindeki mesajına yer verildi.

Hutbede ayrıca, Sadr’ın, “tüm İslam halkının Filistin uğruna fedakarlık yapmaya hazır olduğu” yönündeki ifadeleri paylaşıldı.

SADR ÇAĞRI YAPMIŞTI

Sadr’ın sosyal medya hesaplarından 9 Ekim’de yapılan açıklamada, Filistin’e destek için “milyonluk gösteri” çağrısı yapılmıştı.

Açıklamada, 13 Ekim’de Şii ve Sünnilerin birlikte cuma namazı kılması, ardından Tahrir Meydanı’nda Filistin’e destek ve İsrail’i protesto eylemi düzenlenmesi çağrısı yapılmıştı. Filistin’e destek gösterisine Bağdat’ın dışındaki illerden de katılım sağlanması istenmişti. (AA)

Filistin liderinden 'ikinci Nekbe' uyarısıİlginizi ÇekebilirFilistin liderinden 'ikinci Nekbe' uyarısıİsrail-Filistin savaşında tansiyonu artıracak hamle... Savaş gemileri gönderiyorlarİlginizi Çekebilirİsrail-Filistin savaşında tansiyonu artıracak hamle... Savaş gemileri gönderiyorlar
Cuma Cuma namazı Filistin Irak İslam İsrail Kudüs protesto sosyal medya
X Reklam