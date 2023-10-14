Çılgın partileri olay olmuştu… Eski başbakan Paris Moda Haftası’na damga vurdu

Görevde olduğu dönemde çılgın partileriyle gündemden düşmeyen ve son olarak eğlence dünyasına adım atan eski Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in son fotoğrafları olay oldu.

Sozcu.com.tr

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Görevde olduğu dönemde dans edip eğlendiği parti videolarıyla gündemden düşmeyen eski Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, katıldığı Paris Moda Haftası’nda tüm dikkatleri üzerine çekti.

Parti videolarının ortaya çıkmasının ardında kameralar önünde gözyaşı dökerek özel hayatına saygı durulmasını isteyen Marin, seçim yenilgisi sonrası Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifa etmişti.

37 yaşındaki eski Başbakan, siyasetten uzaklaşarak medya ve eğlence sektörüne gireceğini ilan etmişti.

‘SOSYETE SOLCUSU’

Marin son olarak Paris Moda Haftası’ndan paylaştığı fotoğraflarla ülkesinde gündem oldu. Etkinliklerde son moda kıyafetlerle ve mücevherlerle dikkatleri üzerine çeken Marin, ünlü oyuncu Sharon Stone’la fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.

Finlandiya basını, Marin için “Siyasetçiden ünlü yıldıza dönüştü” yorumunu yaptı.

Birçok siyasetçi, sosyal demokrat kimliğiyle tanınan eski başbakanı “sosyete solculuğu” yapmakla suçladı.

Başbakanlığı boyunca sık sık müzik festivallerinde ve partilerde görünerek “farklı bir siyasetçi” profili çizen Marin, görevden ayrıldıktan sonra üç yıldır evli olduğu eşi Markus Raikkonen’ten boşanmıştı.

Eğlence sektöründe Hollywood yıldızlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda dünyaca ünlü sanatçı, oyuncu ve direktörle çalışan yetenek ajansı Range Media Partners, geçen ay eski Finlandiya Başbakanı ile de sözleşme yaptığını duyurmuştu.

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