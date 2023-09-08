Dünya’nın yarısı aşırı sıcaklara maruz kaldı

2023 yazı, iklim değişikliğinin etkisiyle dünya genelinde rekor sıcaklıklara sahne oldu. İklim Değişikliği Endeksi'ne göre, Haziran 2023, tüm zamanların en sıcak haziran ayı olarak tarihe geçti. Kuzey yarım kürede ise kayıtlara geçen en sıcak yaz mevsimi yaşandı.

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İklim değişikliğinin etkisiyle dünya, tarihin en sıcak yazını yaşadı. Rekor seviyedeki yaz sıcaklıkları, Kuzey Amerika, Avrupa ve Afrika’da orman yangınları, kuraklık ve sel gibi felaketlere yol açtı.

Dünya nüfusunun yüzde 48’ini oluşturan 3,8 milyardan fazla insan, haziran-ağustos döneminde, en az 30 gün boyunca yüksek ve aşırı seviyelerde sıcaklıklarla karşı karşıya kaldı. En az 1,5 milyar insan ise her gün yüksek ve aşırı seviyede sıcaklıklara maruz kaldı.

Küresel ölçekte en şiddetli sıcaklıkların yaşandığı 16 Ağustos’ta 4,2 milyar insan, sıcak havanın etkisi altında kaldı.

79 ÜLKE KAVRULDU

İklim Değişikliği Endeksi, haziran-ağustos dönemini inceleyip sıcaklık seviyesini 1’den 5’e kadar numaralandırdı. 1 ve 2’inci seviyeler “normal sıcaklık”, 3 ve üzeri seviyeler ise “çok güçlü ve aşırı sıcaklıklar” olarak tanımlandı.

Endekse göre, dünya genelinde 79 ülkede, bu dönemde “çok güçlü ve aşırı sıcak” anlamına gelen 3 ve üzeri değerde sıcaklık gözlendi.

Az gelişmiş ülkelerin, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden oluşan G20 ülkelerine kıyasla aşırı sıcakları yaklaşık 3 kat daha fazla yaşadığı tespit edildi. Az gelişmiş ülkeler, söz konusu dönemde 47 gün boyunca 3 ve üzeri seviyede aşırı sıcakları yaşarken, gelişmiş G20 ülkelerinde bu sayı yalnızca 17 günle sınırlı kaldı.

65 GÜN BOYUNCA AŞIRI SICAK YAŞANDI

Gelişmekte olan küçük ada ülkeleri ise en çok aşırı sıcaklık yaşanan ülkeler olarak 65 gün boyunca aşırı sıcaklara maruz kaldı.

G20 ülkeleri, toplam sera gazı emisyonunun yüzde 73’ünü oluştururken, az gelişmiş veya gelişmekte olan küçük ada ülkeleri, toplam küresel sera gazı emisyonlarının sadece yüzde 7’sini oluşturuyor. (AA)

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