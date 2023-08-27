Düşen ABD uçağında ölü sayısı artıyor

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyade Kolordusu'na bağlı, 23 askeri taşıyan MV-22B Osprey tipi uçak, Avustralya'nın Melville Adası'nda düştükten sonra ölü ve yaralı sayısıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD ve Avustralya’da gündem, Avustralya’nın Melville Adası’nda Amerikan askerlerini taşıyan uçağın düşmesi…

ABD Deniz Piyade Kolordusu’na bağlı, 23 askeri taşıyan MV-22B Osprey tipi uçak, Avustralya’nın Melville Adası’nda düşmüştü. Kazadan sonra 1 askerin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Fakat bu açıklamadan sonra yapılan yeni bir açıklamada, 3 askerin yaşamını yitirdiği ve 5 askerin de ağır yaralandığı belirtildi.

ABD Deniz Piyade Kolordusu’nun Avustralya’nın Darwin bölgesinde bulunan komutanlığından yapılan resmi açıklamada, “MV-22B Osprey tipi uçağın, rutin bir eğitim tatbikatı sırasında askerleri taşırken Avustralya’nın Melville Adası’nda düştüğünü doğruluyoruz. Kaza saat 09.30 sularında meydana gelmiştir. Uçakta toplam 23 personel bulunmaktaydı. 3 kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi. Durumu ağır olan 5 kişi de Darwin Kraliyet Hastanesi’ne nakledildi. Uçakta bulunan denizciler Predators Run tatbikatına katılmak üzere uçuyorlardı. Kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatılmıştır” denildi.