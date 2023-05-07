Düzensiz göçmenlere arabasıyla çarptı: 7 ölü
ABD'nin Texas eyaletinde bir araç otobüs durağındaki düzensiz göçmenlere çarptı, 7 kişi öldü
ABD’nin Texas eyaletinde, cip tipi aracın otobüs durağında bekleyen düzensiz göçmenlere çarpması sonucu 7 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Brownsville Polis Müfettişi Martin Sandoval, olay yerinde yaptığı açıklamada, kazanın, sabah saatlerinde, bir barınağın karşısındaki otobüs durağında yaşandığını söyledi.
Cip tipi aracın, durakta bekleyen düzensiz göçmenlere çarpması sonucu 7 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını belirten Sandoval, kazanın nedeni tam olarak bilinmese de gözaltına alınan sürücünün aracını kasıtlı olarak otobüs durağına doğru sürdüğüne inanıldığını ifade etti.
FRENE BASMADI
Sosyal medyada görgü tanıklarının paylaştığı videolarda, aracın hızla yol kenarında bekleyen kişilerin üzerine doğru geldiği, fren yapmayan aracın çarptığı mağdurların metrelerce havada savrulduğu görülüyor.
Görüntülerin devamında polisin, Hispanik kökenli sürücüyü kelepçeleyerek polis aracına bindirmesi yer alıyor.
Aracın çarptığı kişilerin, genellikle Venezuela’dan gelerek ABD sınırından geçen düzensiz göçmenlerden oluştuğu kaydedildi. (AA)