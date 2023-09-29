Elon Musk’tan Teknofest paylaşımı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade etti. Musk'ın paylaşımını alıntılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum" dedi.

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Elon Musk, X sosyal medya hesabında, Türkiye’nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest’e ilişkin paylaşımda bulundu.

Teknofest’ten görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaşan Musk, festival kapsamındaki yarışmalara katılan tüm takımları tebrik etti.

“GELECEK YIL TEKNOFEST’E KATILMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM”

Musk, kendisini TEKNOFEST’e davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Gelecek yıl Teknofest’e bizzat katılmayı ve Türkiye’deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum” ifadesini kullandı.

ERDOĞAN’DAN ELON MUSK’A YANIT

Elon Musk’ın paylaşımını alıntılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sevgili Elon Musk, Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest’te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle…” mesajını paylaştı.

ERDOĞAN DAVET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu’na katılmak üzere geçen hafta gittiği New York’ta ikili görüşmeleri kapsamında Elon Musk’ı da kabul etmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk’ı TEKNOFEST’e davet etmişti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'a Tesla'nın Avrupa'daki ikinci fabrikası için Türkiye'ye yatırım çağrısı yapmıştı.

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