Erdoğan ‘Somut adımlar bekliyorum’ demişti… İsveç’ten tartışma yaratacak FETÖ kararı

Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine yönelik aylardır süren itirazlarını geri çekmesi tartışmalara yol açarken İsveç yargısından süreci zora sokacak bir adım geldi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'daki NATO zirvesinde İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Erdoğan, İsveç'in PKK ve FETÖ üyelerini barındırdığını söyleyerek ülkenin NATO üyeliğine aylardır karşı çıkıyordu ancak Vilnius'taki zirvede anlaşma sağlandı. Erdoğan NATO zirvesinde yaptığı konuşmada, İsveç'in terörle mücadele konusunda somut adımlar atmasını beklediğini, İsveç'in ittifaka onayını sonbaharda meclis gündemine sunacaklarını açıklamıştı.

Türkiye'nin U dönüşünün yankıları sürerken İsveç mahkemesinden tartışma yaratacak bir karar geldi.

İsveç Yüksek Mahkemesi, terör örgütü üyesi oldukları suçlamasıyla Türkiye'nin iadesini istediği iki kişinin Türkiye'ye gönderilmesi önünde yasal engeller bulunduğuna hükmetti. Söz konusu kişilerin Türkiye'nin iadesi için ısrar ettiği iki FETÖ üyesi olduğu bildirildi.

‘KANITLAR YETERLİ DEĞİL’

Mahkemeden yapılan açıklamada, Türkiye'nin iki kişiye yönelik “Bylock kullandıkları” suçlamasının terör örgütü üyeliğine ilişkin yeterli kanıt oluşturmadığı, iade kararı için eylemlerin İsveç ve Türkiye'de suç teşkil etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca iki kişinin Türkiye'de risk altında olduğu öne sürüldü. Öte yandan Türkiye'ye iade konusunda nihai kararı İsveç hükümeti verecek. İsveç hükümeti bu sene Türkiye'nin talepleri doğrultusunda katı bir terörle mücadele yasasını hayata geçirmişti.

İsveçli makamlar henüz kararla ilgili bir açıklama yapmadı. Reuters haber ajansı, Türkiye'nin itirazlarını geri çekmesinin hemen ardından gelen bu adımın muhtemelen İsveç'in NATO'ya katılma çabasını zora sokacağı yorumunu yaptı.

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