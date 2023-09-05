Eski başbakanın evi basıldı, gözaltına alındı
Tunus’un eski başbakanlarından Hammadi el-Cibali, evine yapılan baskının ardından gözaltına alındı.
Eski başbakan Hammadi el-Cibali eşi Vahide Trabelsi, kocasının sabah saatlerinde polisler tarafından gözaltına alındığını söyledi.
“SEBEP GÖSTERMEDİLER”
Sivil kıyafetli güvenlik güçleri tarafından gözaltının gerçekleştirildiğini belirten Trabelsi, “Sabah saat 8 civarında evimize baskın yapan güvenlik güçleri tarafından herhangi bir sebep gösterilmeden Hemmadi el-Cibali'yi gözaltına aldılar. Güvenlik güçleri Cibali'nin Lavina'daki Ulusal Muhafız Kışlasında sorgulanacağını söylediler” ifadelerini kullandı.
“SAĞLIK DURUMU İYİ DEĞİL”
Kocasının yakın zamanda açık kalp ameliyatı geçirdiğini kaydeden Trabelsi, Cibali'nin sağlık durumunun iyi olmadığını aktardı.
Nahda Hareketi üyesi Cibali, Aralık 2011 Aralık ayından 2013 Şubat ayına kadar Tunus'ta başbakanlık yapmıştı.
“TEHLİKELİ MADDE BULUNDURMAK” SUÇLAMASIYLA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI
İçişleri Bakanlığı tarafından Mayıs 2022'de “tehlikeli madde bulundurmak” suçlamasıyla eşiyle beraber gözaltına alınan Cibali, insan hakları kuruluşlarının tepkileri üzerine aynı gün serbest kalmıştı.
TUNUS’TAKİ GÖZALTILAR
Tunus’ta 11 Şubat’tan bu yana bir grup isme operasyon düzenlendi.
Son olarak 3 Eylül'de Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni ev hapsine alındı.
Tutuklamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kays Said yaptığı açıklamada gözaltıların “devletin güvenliğine karşı komplo kurma” ve “ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlardan ötürü gerçekleştirildiğini” söylemişti.
Muhalefet ise soruşturmayı siyasi olarak niteliyor ve Said’i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor. (AA)