Ev hapsindeydi: El Chapo’nun güzellik kraliçesi eşi serbest kalabilir

El Chapo lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın güzellik kraliçesi eşi, bugün serbest bırakılacak.

Sozcu.com.tr

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ABD'de eski bir güzellik kraliçesi olan Emma Coronel Aispuro, uyuşturucu kaçakçılığından ötürü aldığı üç yıllık hapis cezasının 15 ayını çektikten sonra, haziran ayından bu yana ev hapsinde tutuluyordu ve büyük ihtimalle bugün yani 13 Eylül Çarşamba günü serbest bırakılması bekleniyor.

34 yaşındaki genç kadın, 2007 yılında El Chapo ile evlendi ve 66 yaşındaki uyuşturucu liderinin dördüncü eşi olduğu tahmin ediliyor.

Daily Star'ın haberine göre, Aispuro, Şubat 2021'de tutuklandı ve bir savunma anlaşması yaparak uyuşturucu ve kara para aklama suçlarından üç yıl hapis cezası aldı. El Chapo'nun iki çocuğunun annesi, 15 ay yattıktan sonra cezasının geri kalanını Los Angeles'taki evinde geçirmek üzere Teksas'taki FMC Carswell'den ayrıldı.

EŞİYLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Suçlamaları arasında para aklamak, yasa dışı uyuşturucu dağıtmak ve komplo kurmak yer alıyordu.

Coronel ayrıca, 2014 yılında, Meksika’nın Altiplano hapishanesinde tutukluyken Guzman ile diğer örgüt üyeleri arasında kuryelik yaptığını da itiraf etti.

Bununla birlikte genç kadının iki yıl daha denetimli serbestliğe tabii olacağı da açıklandı.

Eski güzellik kraliçesi, El Chapo'nun 2019'daki duruşmasına çocuklarıyla birlikte katılmıştı. Uyuşturucu baronu da şu anda ABD'nin Florida eyaletindeki bir hapishanede, aldığı ömür boyu hapis cezasını çekiyor.

Sinaloa Karteli lideri, kendisi ömür boyu hapiste yatarken eşinin gelip kendisini ziyaret etmesi için çeşitli lobi faaliyetleri yürütüyor ve talebinin onaylanması umuduyla hakime mektup yazıyor.

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