Florida Valisi: Burayı idam başkenti yapacağım
ABD’de 2024 başkanlık seçimlerine adaylığı koyması beklenen Florida Valisi Ron DeSantis, üç mahkumun idam cezasını onayladı.
ABD'de Florida eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis, eyaleti “ABD'nin idam merkezi” yapmak istediğini söyledi.
Son olarak üç mahkumun idam cezasının onaylanması tartışma yaratırken ölüm cezasını savunan Vali DeSantis, mahkemelerde infaz kararlarının hızlandırılması gerektiğini söyledi. 2024 başkanlık seçimlerine de adaylığı koyması beklenen Ron DeSantis, suçla mücadelede sert önlemler alınması çağrısı yaptı.
Son olarak Florida'da “ninja katil” olarak tanınan Louis Gaskin, hırsızlık sırasında iki kişiyi öldürme suçlamasıyla dün idam edildi. 34 yıldır hapis yatan Gaskin'in cezası zehirli iğneyle infaz edildi.
Gaskin, Florida'da idam cezasının yeniden yürürlüğe girdiği 1976'dan bu yana cezası infaz edilen 101. kişi oldu.