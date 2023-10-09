Gazze ve İsrail’de can kaybı artıyor

İsrail ordusu, Gazze'den sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmaların sürdüğünü açıklarken İsrail'in Gazze'ye düzenlediği 500'den fazla hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 450'ye yaklaştı.

Sozcu.com.tr

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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden çevredeki İsrail yerleşimlerine sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmaların devam ettiğini söyledi.İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre İsrail ordusu, 7 Ekim’den itibaren Gazze Şeridi’nden 800-1000 arası Filistinli silahlı unsurun 80 ayrı noktadan İsrail içindeki 20 yerleşim yeri ve 11 askeri üsse girdiğini düşünüyor. İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi çevresindeki 7 ayrı noktada Filistinli silahlı gruplarla çatıştığı belirtildi.

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi’ne 500’den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında Gazze’nin batısındaki El-Yermuk Camisi yıkıldı.

91’İ ÇOCUK 436 CAN KAYBI

Gazze’deki saldırılarda ölenlerin sayısı 91’i çocuk olmak üzere 436’ya ulaştı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 3 günden bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 224’ü çocuk, 151’i kadın olmak üzere 2 bin 271 kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca, aralarında Kudüs’ün de olduğu Batı Şeria’nın El Halil, Ramallah, Eriha, Nablus ve Kalkilya kentlerinde 7 Ekim’den bu yana toplam 15 Filistinlinin İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

HAMAS: DAHA FAZLA İSRAİLLİYİ ESİR ALDIK

İsrail ordusu, saldırılarda ölen asker sayısının 73’ye yükseldiğini açıkladı. Gazze’den başlatılan saldırılar sonucu yaralanan İsrailli sayının da 2 bin 315 olduğu belirtildi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinden yeni bir grup İsrailliyi esir aldığını duyurdu. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas’a bağlı El-Aksa TV’de yayımlanan konuşmasında, “Tugay’a bağlı savaşçıların yeni bir grup İsrailliyi esir alıp Gazze Şeridi’ne geçirmeyi başardığını” söyledi.

LÜBNAN SINIRINDA ÇATIŞMA

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerinin yanlışlıkla kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurdu.

İsrail resmi haber ajansı KAN’ın ordu sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Celil Garbi yakınındaki bir Yahudi yerleşim yerinde görev yapan İsrail güçleri, kontrol noktasına hızlıca yaklaşan araca ateş açtı. Daha sonra askeri aracın içindekilerin İsrail ordusuna bağlı askerler olduğu anlaşıldı. Hafif yaralanan İsrail askerleri tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. (AJANSLAR)

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