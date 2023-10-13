Hamas cihat çağrısı yapmıştı… Yurt dışındaki İsraillilere uyarı
İsrail, yurt dışındaki vatandaşlarını cuma günü dikkatli olmaya çağırdı.
İsrail, yurt dışındaki vatandaşlarına cuma günü dikkatli olma ve Filistinlilere destek gösterilerinden uzak durma çağrısı yaptı.
Hamas’ın, dünya Müslümanlarını cuma günü Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze’ye destek olmaya çağırmasının ardından, Tel Aviv yönetimi, yurt dışındaki vatandaşlarına uyarıda bulundu.
İsrail devlet televizyonu KAN’a göre, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurt dışında yaşayan İsraillilere cuma günü dikkatli olmalarını ve Filistinlilere destek gösterilerinden uzak durmalarını tavsiye etti.
Hamas, 10 Ekim’de Filistin halkını, İslam dünyasını ve dünyanın her yerindeki özgür insanları cuma günü Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze’ye destek için genel seferberliğe çağırmıştı. (AA)