Hollanda’da siyasetçilere güven dipte

Hollanda'da yapılan bir anket çalışması, halkın büyük çoğunluğunun ülkedeki siyasetçilere güvenmediğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Hollanda’da kamu yayın kuruluşu NOS tarafından Ipsos kurumuna yaptırılan araştırmaya göre, halkın yüzde 72’si ülkedeki siyasetçilere güvenmediğini ortaya koydu.

Araştırmaya katılanların yüzde 47’si, güven eksikliğinin hükümetin göç, iltica, sağlık hizmetleri ve konut piyasası alanlarındaki politikasından ve siyasetçilerin ülkedeki sorunları çözmemesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Hollandalılar, siyasetteki sorunlara karşı çözüm olarak seçim barajı uygulanarak Temsilciler Meclisi’ndeki siyasi parti sayısının azaltılması gerektiğini savunuyor.

REFAHIN ADİL DAĞITILMASI TALEP EDİLİYOR

Diğer taraftan, araştırmaya katılanların yüzde 64’ü, ülkedeki refahın daha adil dağıtılmasını arzuluyor. Bu kesim, şirketlerin ve yüksek maaş alanların daha fazla vergiye tabi tutulması ve mal varlığı vergilerinin artırılması taraftarı.

ÜLKENİN GİDİŞATINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Bu arada, yüzde 72’lik kesim, ülkesinin kötü bir yöne gittiğini düşünürken, yüzde 30’u da kendi ekonomik durumlarının 2024’te kötüleşeceğinden korkuyor.

GENEL SEÇİM KASIM AYINDA

Koalisyon hükümetinin, 8 Temmuz’da, göçmen politikalarına ilişkin müzakerelerde anlaşmaya varamaması nedeniyle istifa ettiği Hollanda’da 22 Kasım’da genel seçim yapılacak.

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