IAEA: Bölgede durum öngörülemez ve tehlikeli

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde durumun öngörülemez ve tehlikeli olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

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IAEA Direktörü Grossi, yaptığı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali’nin (ZNPP) yakınlarında genel durumun giderek öngörülemez ve potansiyel olarak tehlikeli bir hal aldığını söyledi.

Grossi, “Santralin karşı karşıya olduğu nükleer güvenlik ve emniyet riskleri konusunda son derece endişeliyim. Ciddi bir nükleer kaza tehdidini, bunun halk ve çevre açısından doğuracağı sonuçları önlemek için hemen harekete geçmeliyiz” dedi.

TESİS KORUNMALI

Grossi, tarafların taahhütte bulunması ve tesisin korunması gerektiğini vurgulayarak, “Bu büyük nükleer tesis korunmalıdır. Bu hayati hedefe ulaşılması için tüm tarafların taahhütte bulunması yönünde baskı yapmaya devam edeceğim ve IAEA da santralde nükleer emniyet ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecektir” dedi.

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