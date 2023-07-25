IAEA: Nükleer santral yakınında mayınlar bulundu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi, savaşın devam ettiği Rusya-Ukrayna hattıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Ukrayna’da Rus güçlerinin kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santralinin bulunduğu tesis yakınlarında anti-personel mayınlar gözlemlendiğini duyurdu.

IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, durumun güvenlik standartları ile tutarsız olduğunu vurgulayarak, mayınların patlaması halinde santralin güvenlik sistemlerini etkileme ihtimalinin olmadığını ancak santralde çalışan personel üstünde psikolojik baskı yarattığını belirtti.

IAEA’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Grossi, IAEA uzmanlarının Zaporijya Nükleer Santrali (ZNPP) sahasının çevresinde anti-personel mayınları gözlemlediğini söyledi.

23 Temmuz’da yapılan denetim yürüyüşü sırasında, IAEA ekibi sahanın iç ve dış çevre bariyerleri arasındaki tampon bölgede yer alan bazı mayınlar gördü. Uzmanlar, mayınların, tesisi işleten personelin erişemeyeceği kısıtlı bir alanda bulunduklarını bildirdi. Ekip, yürüyüş sırasında iç saha çevresinde herhangi bir şey gözlemlemedi.

SANTRAL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE PSİKOLOJİK BASKI YARATIYOR

Grossi, “Daha önce de bildirdiğim gibi, IAEA daha önce site çevresinin dışına ve ayrıca içerideki belirli yerlere mayın yerleştirildiğinden haberdardı. Ekibimiz bu özel bulguyu tesisle görüştü ve kendilerine bunun askeri bir karar olduğu ve ordu tarafından kontrol edilen bir bölgede olduğu söylendi” dedi.

Grossi ayrıca, tesis sahasında bu tür patlayıcıların bulunmasının IAEA güvenlik standartları ve nükleer güvenlik yönergeleriyle tutarsız olduğunu vurgulayarak, ilk değerlendirmelere göre mayınların patlaması halinde santralin nükleer güvenlik ve emniyet sistemlerini etki etme ihtimalinin olmadığını ancak santralde çalışan personel üzerinde ek psikolojik baskı yarattığını belirtti.

REAKTÖRLERİN ÇATILARINA ERİŞİM TALEBİ SÜRÜYOR

IAEA ekibinin, tesisle iletişiminin süreceğini ifade eden Grossi, son haftalarda yapılan denetimler sırasında herhangi bir ağır askeri teçhizata rastlanmadığını, ZNPP’nin reaktörlerinin çatılarına ve özellikle ilgi çekici olan 3. ve 4. üniteler de dahil olmak üzere türbin salonlarına erişim talep etmeye devam ettiğini söyledi.

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