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İran’da emniyet müdürünü taşıyan helikopter Irak sınırına düştü

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde bir polis helikopterinin düşmesi sonucu aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 5 polis yaralandı.

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İran’da emniyet müdürünü taşıyan helikopter Irak sınırına düştü

İran Kirmanşah Eyaleti Emniyet Müdürü Tuğgeneral Mehdi Hacıyan ve 4 güvenlik görevlisini taşıyan polis helikopteri, Irak sınırı yakınlarındaki Dalahu tepelerinde teknik arıza nedeniyle düştü.

Kazada, Tuğgeneral Hacıyan’ın da aralarında olduğu 5 kişinin yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. (AA)

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