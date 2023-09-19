İran’ın serbest bıraktığı 5 ABD’li ülkeye döndü
İran ile ABD arasında yapılan mahkum takası anlaşması kapsamında 5 ABD'li ülkelerine döndü.
İran, 5 ABD vatandaşını serbest bıraktı. ABD’li yetkililer, serbest bırakılan ABD vatandaşlarının Washington’a ulaştığını duyurdu.
ABD ile İran arasında varılan mahkum takası anlaşması kapsamında, İran’da tutuklu bulunan 5 ABD vatandaşı serbest bırakıldı. Serbest bırakılan ABD vatandaşları Siyamek Namazi, İmad Şarki ve Murad Tahbaz ile isimleri açıklanmayan iki kişiden oluşuyor.
Serbest bırakılan ABD vatandaşları, dün bir uçakla İran’dan ayrılmıştı. Bu kişiler öncelikle sağlık kontrolleri için Katar’ın başkenti Doha’ya gitmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, serbest bırakılan ABD vatandaşlarına destek verileceğini açıkladı.