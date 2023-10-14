İsrail, BBC muhabirlerini alıkoydu

İsrail polisi, Filistin ile çatışmaları izleyen BBC muhabirlerini silah zoruyla alıkoydu.

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BBC’de yer alan habere göre, Muhannad Tutunji, Haitham Abudiab ve BBC Arapça ekibi Tel Aviv’de bir otele giderken üzerinde gazeteci olduklarını belirten yazının bulunduğu araçlarının önü İsrail polisi tarafından kesildi.

Araçtan sürüklenerek çıkarılan ve üzerleri aranan gazeteciler duvara doğru itildi.

Olay esnasında kendilerini BBC muhabirleri olarak tanıttıklarını söyleyen Tutunji ve Abudiab, polise basın kartlarını da gösterdiklerini anlattı. Tutunji, olayı görüntülemeye çalışırken telefonunun yere fırlatıldığını ve boynuna darbe aldığını dile getirdi.

BBC, olayla ilgili yorum alabilmek için İsrail polisiyle temasa geçti.

MEE MUHABİRLERİNE ULAŞILAMIYOR

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) da Gazze'de bulunan iki muhabiriyle iletişim sağlayamadıklarını belirtti. Maha Hussaini ve Mohammed al-Hajjar isimli gazetecilerle bağlantı, İsrail'in Gazze'dekilere 24 saat süre vermesinin ardından koptu. (AJANSLAR)