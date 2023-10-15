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İsrail, Halep Havalimanı’nı vurdu

Suriye medyası, İsrail’in Halep Havalimanı’nı vurduğunu duyurdu.

Yayınlanma: 00:17 - 15 Ekim 2023 Güncellenme:
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İsrail, Halep Havalimanı’nı vurdu

Hamas ile çatışan ve Gazze'ye yönelik kara harekatı başlatması beklenen İsrail ile kuzey komşusu Suriye arasında da gerilim tırmanıyor.

Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre İsrail, Suriye'de Halep Havalimanı'nı hedef aldı. Havalimanının saldırının ardından kullanım dışı kaldığı belirtildi.

İsrail, 12 Ekim’de de Şam ve Halep uluslararası havalimanlarına hava saldırısı düzenlemişti. Havalimanı aldığı hasarın ardından dün tekrar hizmete girmişti.

İsrail, sık sık Suriye'de İran ve Lübnan Hizbullahı'nın da bulunduğu askeri hedeflere hava saldırıları düzenliyor.

İran’ın bu gruplara askeri sevkiyat yapmak için Suriye’deki havalimanlarını kullandığı belirtiliyor. (REUTERS-AA)

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