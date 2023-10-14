İsrail: Hamas 126 İsrailliyi rehin aldı
Hamas ile 7 Ekim'den beri çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 126 İsraillinin rehin tutulduğunu açıkladı.
İsrail ordusu, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı saldırılardan bu yana 126 İsrailliyi rehin tuttuğunu iddia etti.
İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde tutulan 126 rehinenin ailesine haber verildiğini söyledi. Hagari, rehinelerin kimliklerinin ve tutuldukları yerlerinin açıklanmadığını belirtti.
Hagari, ayrıca, ordunun Gazze’ye yönelik saldırılarında ölen İsrail askerlerin sayısının 279 olduğunu belirtti.
İsrail basınında çıkan ve bazı raporlara dayandırılan haberlerde, Gazze’de esir alınan İsraillilerin sayısının 200 olarak tahmin edildiği duyurulmuştu. (AA)