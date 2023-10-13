Gazze’ye girmeye hazırlanan İsrail’den Filistinlilere çağrı

İsrail medyası, ordunun Gazze'ye karadan giriş yapmaya hazırlandığını aktardı. Öte yandan İsrail'in, Gazze'deki 1,1 milyon sivilin yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediği bildirildi.

Sozcu.com.tr

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İsrail medyası, İsrail’deki güvenlik güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatı düzenleme hazırlığında olduğunu kaydetti.

İsrail’in Kanal 14 televizyonunun internet sitesinde yer alan bir raporda, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi’ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklediği belirtildi. “Karadan harekat onaylanırsa İsrail kuvvetleri birkaç ay daha orada (Gazze’de) kalmaya hazır” ifadelerine yer verilen raporda, “Ordunun bu aşamadaki açık hedefi Gazze Şeridi’ni silahsızlandırmaktır” değerlendirmesi yapıldı.

Kanal 14 televizyonunun sitesinde yer alan raporla ilgili İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin, Hamas ve İslami Cihad hareketlerine ait noktalara 6 bin bomba attığı, Gazze Şeridi’nde de büyük çaplı hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.

GAZZELİLERE ‘GÜNEYE GİDİN’ ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Gazze’deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusunun Gazze’deki İnsani İşler Koordinasyon ve Güvenlik Ofisi’ne gece yarısından hemen önce bilgi verdiğini belirtti. “Bunun aynı zamanda BM personeli ve aralarında okullar ve sağlık merkezlerinin de bulunduğu BM tesislerinde kalan kişiler için de geçerli olduğu duyuruldu” açıklamasında bulunan Dujarric, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını kaydederek, karardan vazgeçmesini istediklerinin altını çizdi.

GAZZE SINIRI BOŞALTILIYOR

İsrail, Gazze sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Sderot Yahudi yerleşim biriminde nüfusun yüzde 60’ını tahliye etti.

İsrail devlet televizyonu KAN’a göre, Sderot yerleşim birimindeki sakinlerin ülkenin merkezindeki otellere tahliyesi devam ediyor. Sderot’ta şu anda yerleşimci nüfusun yüzde 40’ı olan yaklaşık 13 bin kişi kaldı.

Gazze Şeridi’nden onlarca roketin düştüğü Sderot, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na bağlı unsurların 7 Ekim’deki sızma operasyonunun ardından İsrail ordusuyla yoğun çatışmalara sahne olmuştu.

Yaklaşık 31 bin nüfuslu sınır kenti Sderot’un Belediye Başkanı Alon Davidi 11 Ekim’de yaptığı açıklamada, İsrail hükümetine çatışmalar nedeniyle şehrin tüm sakinlerini organize bir şekilde tahliye etmesi çağrısında bulunmuştu. (AA)

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