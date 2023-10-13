İsrail Lübnan’ı vurdu
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu. Ölü veya yaralı bilgisi paylaşılmazken İsrail'in bölgede sızma girişimleri için alarmda olduğu ifade edildi.
Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısı hakkında bilgilere yer verildi.
İsrail’in topçu atışlarıyla Lübnan’a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi.
ÇATIŞMA ÇIKTI
Saldırının ardından Lübnan ve İsrail sınırında karşılık çatışma çıktığı, İsrail’e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun bir şekilde görülmeye başladığı kaydedildi.
Devam eden gerginlikte can kaybının meydana gelip gelmediği hakkında ise bilgi verilmedi.
İsrail’in topçu atışlarından önce bölgedeki kişilere “evlerine kapanma” çağrısı yaptığı belirtildi.
BÖLGE ALARMDA
İsrail ordusu basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hanita yerleşim yerinin yakınında meydana gelen patlama nedeniyle güvenlik çitlerinde hafif hasar meydana geldi.
İsrail ordusu, Lübnan topraklarına doğru topçu atışıyla karşılık verildiğini aktardı.
Lübnan topraklarından olası bir sızmaya karşı bölgede saldırı alarmı çaldığı ve çevrede arama yapıldığı belirtildi.
TÜRKİYE, VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI
Türk Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarına tedbirli olmalarını ve mümkünse Litani Nehri’nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etmişti
LÜBNAN, İSRAİL'İ BMGK'YA ŞİKAYET EDECEK
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail hakkında sınır ihlali iddiasıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ivedi bir şekilde şikayette bulunacaklarını belirtmişti. (AA-REUTERS)