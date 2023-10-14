İsrail mülteci kampını hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre İsrail savaş uçakları, Cibaliye Mülteci Kampında bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 80'den fazla yaralı olduğu kaydedildi.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken Tel Aviv'in Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldığı bildirildi.
Gazze’deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre bir eve yönelik yapılan saldırıda, en az 20 kişi hayatını kaybetti, 80’den fazla kişi de yaralandı.
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail bombardımanında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle yaralıların tahliyesi için geçişlerin derhal açılması talebinde bulunarak, “Sağlık sektöründe yaşanan büyük kriz nedeniyle binlerce yaralı ve hasta hayatını kaybedecek” demişti. (AA)