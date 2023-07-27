İsrail’den ‘aç bırakma’ taktiği: Beton döktüler

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da yasadışı Yahudi yerleşimlerinin sayısı hızla artarken ve Filistinlilere ait çok sayıda ev yıkılırken İsrail’in son adımı sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Sozcu.com.tr

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İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Filistinlilerin hayatını kabusa çevirecek adımlarını sürdürüyor.

İsrail askerlerinin El Halil'in El Hicre bölgesinde su kaynaklarına ve tarlalara beton döktüğü görüntüler Filistin haber ajansları tarafından paylaşıldı. Geniş tarım arazilerinin bulunduğu bölgede İsrail'in Filistinlilerin tarım yapmasını engellemek için böyle bir şey yaptığı belirtilirken, bölgedeki Filistinli aileler İsrail’e tepki gösterdi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı da İsrail'i “insanlık dışı bir niyetle Filistinlileri aç bırakmaya çalışmakla” suçladı.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail askerlerinin bölgede çok sayıda su kuyusuna ve tarım arazine zarar verdiğini bildirdi. Filistinli bir çiftçi, İsrail askerlerinin buldozerlerle, yerel ailelerin beslenmesi için kabak, lahana ve domates ekili birçok tarlayı yerle bir ettiğini aktardı.

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