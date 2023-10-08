İsrailli kadın saldırıyı ve Hamas militanlarından nasıl kurtulduğunu anlattı

Hamas'ın dün İsrail'e baskın yaparak yüzlerce kişiyi öldürdüğü saldırıyı yaşayan ve ölümden dönen bir kadın her şeyi anlattı.

Sozcu.com.tr

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Orta Doğu’yu karıştıran saldırıların ardından yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor…

Katıldığı bir dans festivalinde saldırıya maruz kalan İsrailli bir kadın ise yaşadıklarını tek tek anlattı.



Hamas militanlarının İsrail sınırını geçerek gerçekleştirdiği saldırı sırasında bir festivalde eğlenen Gili Yoskovich isimli kadın yaşadıklarını anlattı.



İsrail-Filistin sınırına yakın bir noktada düzenlenen bir festivale katılan ve paraşütlerle İsrail’e giriş yapan Hamas militanlarının festivaldekilere saldırdığını söyleyen Yoskovich, “Hamas dans festivaline baskın düzenledi ve ateş açmaya başladı. Koşarak kaçmaya çalışanlara vurdular. Ben de bir ağacın yakınına gittim ve ölü taklidi yaptım” dedi.

Yoskovich, 3 saat boyunca bir ağacın altında ölü taklidi yaptığını ve bu sayede ölümden kurtulduğunu söyleyerek, mekandan kaçmaya çalışanların ise doğrudan saldırganlarla yüz yüze geldiğini belirtti.

Gazze Şeridi’ne yakın bir bölgede düzenlenen dans festivalinde çok sayıda katılımcının öldüğü belirtilirken Yoskovich, “Ben İbranice konuşanları duyunca hemen ayağa kalktım ve yanlarına gittim. Onların asker olduğunu anladım” dedi. Saatler boyunca çaresizce yatan genç kadın, “O sırada çocuklarımı düşündüm. Etrafımdaki insanlar ölüyordu ve ortalık çok sessizdi. Ağlayamadım bile. Gözlerimi kapattım ve usulca nefes alıp verdim” dedi.

Militanların kamyonetlerinden yeni mühimmat ve silah aldığını da söyleyerek orada üç saat kaldıklarını belirtti.

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