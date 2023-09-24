İtalya ve Almanya arasında ‘göçmen’ krizi: Taleplerimize verdikleri yanıt bu mu?

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Almanya'nın Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarını (STK) mali açıdan destekleme kararı almasına tepki gösterdi. Crosetto, Berlin'in bu hareketle dost bir ülkeye yardımcı olmadığını belirtti.

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Alman hükümetinin, Akdeniz’de kurtarma operasyonu yapan STK’ları mali açıdan destekleme kararı, İtalya’da tepkiyle karşılandı. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, La Stampa gazetesine verdiği röportajda, Almanya’nın bu hareketiyle İtalya’ya yardımcı olmadığını söyledi.

“BİZİ ZORA SOKUYORLAR”

Crosetto, “Bu çok ciddi bir durum. Berlin böyle bir adımla, teoride ‘dost’ olabilecek bir ülkeyi zora soktuğunun farkında değilmiş gibi davranıyor. Bizim yardım taleplerimize karşılık yanıtları bu mu?” ifadelerini kullandı.

“TUHAF BİR DURUM”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de, göç konusunda son haftalarda anlaşmazlık yaşadıkları Fransa ve Almanya’nın başkentlerini ziyaret edeceğini belirtti. Tajani, Paris’te Fransa’nın Ventimiglia’ya yönelik kararının (sınırda kontrolü arttırma) hatalı olduğunu söyleyeceğini, Berlin’de ise Almanya hükümetinin STK’ları finanse etme kararı hakkında konuşacağını söyledi. Tajani, “Bu tuhaf bir durum. Neden bu şekilde hareket ettiklerini anlamaya çalışacağız” diye konuştu.

“GÖÇ KONUSUNDA UMDUĞUMUZU ALAMADIK”

Son haftalarda düzensiz göçmen gelişlerinin arttığı İtalya’da, göç karşıtı tezleriyle bir yıl önce iktidara gelen sağ koalisyon hükümetinin lideri Giorgia Meloni, bir televizyon kanalına hükümetteki ilk yılını değerlendirdi. Meloni, göç konusunda umduğu sonuçları alamadığını kabul etti.

Meloni, “Göç konusunda daha iyisini umuyordum. Çok çalıştık ama sonuçlar görmeyi beklediğimiz gibi değil. Bu çok karmaşık bir sorun ama eminim ki bu konunun temeline ineceğiz. Bu konu ikinci bir aşamayı hak ediyor” ifadesini kullandı.

Meloni hükümeti, iktidardaki ilk yılında yasa dışı göçle mücadele kapsamında, STK gemilerinin Akdeniz’de birden fazla göçmen kurtarma operasyonu yapmasını sınırlamaya yönelik düzenleme çıkarmanın yanı sıra göçmenler için de “caydırıcı” bazı kararlar almış, ayrıca 23 Temmuz’da Roma’da Uluslararası Göç Konferansı düzenlemişti.

DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkeye bu yıl 1 Ocak-22 Eylül döneminde tekneyle gelenlerin toplam sayısı 132 bin 867 olurken, 2022’de aynı dönem için bu sayı 69 bin 498, 2021 yılında ise 43 bin 756 idi. (AA)

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