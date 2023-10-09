Kare kare Gazze kuşatması

Hamas'ın Aksa Tufanı saldırısına karşı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanda ölenlerin sayısı giderek yükselirken, bölge harabeye döndü. Gazze'nin her yerinden dumanlar yükseliyor...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hamas’ın kanlı saldırısının şokunu yaşayan İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 560’a yükseldi.



Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 900 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ölenler ve yaralananlar arasında çok sayıda çocuk da bulunuyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hastane ve ambulansları kasıtlı olarak hedef aldığını savundu.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, uluslararası topluma İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tedavi merkezlerine, araçlara ve ambulans ekiplerine yönelik saldırganlığının önüne geçilmesi çağrısında bulunarak, sağlık ekiplerinin hedef alınmasının uluslararası hukukun ve teamüllerin büyük bir ihlali olduğunu vurguladı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda bir hastane personelinin öldürüldüğünü, bazı hastane çalışanları ile vatandaşların yaralandığını duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söyledi. Orduya talimat verdiğini aktaran Gallant, “İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz” dedi.

Bu arada İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve hava saldırısı düzenlediği ve çok sayıda kişinin öldüğü belirtildi.





HAMAS, İSRAİLLİ KADINLARI TAKAS ETMEYİ ÖNERDİ

Bu arada Hamas’ın İsrail’e, hapishanelerdeki Filistinli kadın mahkumların serbest bırakılması karşılığında rehin aldığı İsrailli kadınları teslim etmeyi önerdiği öne sürüldü.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın “adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağa” dayandırdığı haberinde, Katar’ın, ABD’nin de desteğiyle “esir takası” için arabuluculuk yapacağı savunuldu.

Haberde, Hamas’ın, Katar’a, İsrailli kadın rehineleri, İsrail hapishanelerinde tutulan 36 Filistinli kadın mahkumun serbest bırakılması karşılığında iade edebileceğini belirttiği iddia edildi. Örgüt, 7 Ekim’de başlattığı saldırılarda, Gazze yakınındaki İsrail yerleşimlerinde çok sayıda sivili rehin almıştı.

İsrail’in Lübnan sınırında da tansiyon yükseliyor. İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkeye sızmaya çalışan bazı kişilerin öldürüldüğünü doğruladı.

Lübnan topraklarından İsrail’e sızmaya çalışan silahlı bazı şüphelilerin sınırda öldürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, İsrail askerlerinin bölgede arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

İsrail’e ait helikopterin sınır bölgesinde bazı hedefleri vurduğu kaydedilirken, öldürülen kişilerin sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Gazze’den İsrail’e yönelik saldırılar karşısında ülkesinin güney sınırında güvenlik ve istikrarı sağlamanın öncelikleri olduğunu söyledi. Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre Mikati, İsrail ile Gazze’de meydana gelen gelişmelere ilişkin bazı ülke liderleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mikati, görüşmelerinde Lübnan hükümetinin önceliğinin Lübnan’ın güneyinde güvenlik ve istikrarı sağlamak, Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki Mavi Hat’ta (İsrail-Lübnan sınırı) sükuneti korumak olduğunu vurguladı.



Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail’in havadan ve denizden yaptığı devam eden ihlallerinin durdurulması gerektiğini kaydetti.

(AJANSLAR)

İlginizi Çekebilir İsrail'de can kaybı 800'ü aştı, Gazze'ye tam abluka emri geldi