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Katlı otopark çöktü: Ölü ve yaralılar var

New York'un Manhattan bölgesinde çöken kapalı otoparkta 1 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:42 - 19 Nisan 2023 Güncellenme:
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New York İtfaiye Departmanı (FDNY) tarafından yapılan açıklamaya göre, Manhattan’ın güney bölgesinde, bir otopark kısmen çöktü. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Otoparkta yaşanan olayda bir kişinin öldüğü ve çok sayıda insanın da yaralandığı açıklandı.

İtfaiye yetkilileri, binada altı işçinin bulunduğunu, bunlardan dördünün hastaneye kaldırıldığını, birinin ise tıbbi müdahaleyi reddettiğini kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çökme esnasında binanın enkazından parçaların göğe doğru yükseldiği ve insanların çığlık attığı tespit edildi.

Yakın bölgede bulunan Pace Üniversitesi, olay nedeniyle dersleri iptal ettiğini, can güvenliği için öğrencilerin bölgeden uzak durması gerektiğini duyurdu. (AA)

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New York Reuters
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