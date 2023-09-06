Korkunç olay: Feribota binmek isteyen yolcuyu ölüme ittirdiler

Feribota son anda yetişen bir yolcuyu kabul etmeyen denizciler, gemi kalkmak üzereyken adamı ittirince feci bir olay yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’ın liman kenti Pire’de yaşanan ve güvenlik kameralarının da anbean yakaladığı bir olay ülke gündeminde şok etkisi yarattı…

Salı gecesi Pire limanından Heraklion’a doğru kalkmaya hazırlanan tarifeli feribot seferine son anda yetişen bir yolcu ile gemideki görevliler arasında yaşanan arbede feci bir ölümle sonlandı.

Güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan Yunan medyası, “Gemideki personel yolcuyu ittirerek ölümüne sebep oldu” ifadeleriyle duyurdu. Görüntülerde gemi tam kalkmak üzereyken koşarak giden bir yolcu gemiye binmeye çalışıyor.

Bu sırada geminin motoru çalışırken, 36 yaşında olduğu açıklanan adam ile iki gemide çalışan iki adam tartışıyor. Adamı gemiye almayan iki personel önce adamı ittiriyor. Buna öfkelenen ve tekrar gemiye binmek isteyen adam bir hamle daha yapıyor. Fakat bu sırada gemi hareket ederken rampa da iskeleden uzaklaşıyor.

KAPTAN DAHİL ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İki görevli hızla adama müdahale edip ittirince dengesini yitiren adam denize düşüyor. Bu sırada gemi hareket ederken iki görevli hiçbir şey yapmadan adamın boğulmasını izliyor. Yetkililer adamın motora takılıp takılmadığının henüz bilinmediğini açıklarken, adamın cansız bedeni kısa bir süre sonra bulundu.

Pire limanındaki olayın ortaya çıkmasından sonra ise gemi limana çağrıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 36 yaşındaki adamın ölmesine sebep olan iki personel ve geminin kaptanının gözaltına alındığı belirtildi.

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