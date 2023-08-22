Korkunç olay: Hamile kadın banyoda telefonunu şarj ederken akıma kapıldı

Dokuz aylık bir kadının korkunç ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Sozcu.com.tr

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Brezilya’da yaşayan dokuz aylık hamile olan bir kadın korkunç bir şekilde yaşama veda etti…

Doğuma hazırlanan 17 yaşındaki Jennifer Karolayne, banyoda şarj ettiği telefonun şarj kablosuna basınca akıma kapıldı.

Çığlık sesini duyan eşi hemen banyoya koşunca Karolayne’nin cansız bedenini buldu. Kadına dokunmak isteyen adama da elektrik çarptığı belirtildi. Ambulans ve ilkyardım ekipleri olay yerine gelirken, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Genç kadının karnında taşıdığı bebeğin de öldüğü duyuruldu.

Brezilya’nın doğusundaki Campina Grande’de meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evde inceleme yapan polisler, şarj kablosuna bir ara kablo takıldığını da belirterek, bu kablonun ise neredeyse kopmak üzere olduğu duyuruldu.

Evde inceleme yapan polisler şarj kablosunun bantla tutturulduğunu ve Karolayne’nin çıplak ayakla kabloya bastığını söyledi. Genç kadının ayaklarının ıslak olup olmadığı ise açıklanmadı. Feci bir şekilde öken kadının kayınvalidesi ise yerel medyaya konuştu. Acılı kadın, “O benim kızım gibiydi. Anlaşılan kabloya basınca akıma kapılmış” dedi.

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