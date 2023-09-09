Kuzey Kore lideri, kuruluş yıldönümünü kızıyla kutladı

Son dönemde art arda füze denemeleriyle bölgede tansiyonu yükselten Kuzey Kore, 75. kuruluş yıldönümümü askeri geçit töreniyle kutladı. Törende Devlet Başkanı Kim ve varisi olarak gösterilen kızının keyifli halleri kameralara yansıdı.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ülkenin 75. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen askeri geçit törenine varisi olarak gösterilen kızıyla birlikte katıldı.

Çin ve Rusya liderleri Şi Cinping ve Vladimir Putin’in de kutlama mesajı gönderdiği tören, başkent Pyongyang’daki Kim Il Sung Meydanı’nda gerçekleşti.

Nükleer füzelerin sergilendiği törende, Kim ve bir süredir sık sık yanında görülen kızının keyifli halleri dikkat çekti.

Kim tören sırasında ülkedeki Çin heyetiyle de görüştü. Kuzey Kore liderinin yakında askeri iş birliğini görüşmek üzere Rusya’ya giderek Putin’le görüşmesi bekleniyor.

Son dönemde art arda füze denemeleriyle bölgede tansiyonu yükselten Kuzey Kore, önceki gün de ilk nükleer denizaltısını tanıtmıştı.