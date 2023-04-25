Lavrov: Tahıl Koridoru Anlaşması’na yönelik çabalar sonuç vermiş değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Birleşmiş Milletlerin (BM) çalışmalar yürüttüğünü ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar hakkında anlaşma sağlamaya çalıştığını belirterek "Ancak Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik çabalar sonuç vermiş değil." dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM’de basın toplantısı düzenledi. ABD’nin Rus gazetecilere vize vermemesiyle ilgili soru üzerine Lavrov, ABD’nin Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yaptığını belirterek “Batı, kendilerine boyun eğmeyen basın kuruluşlarını ezme yolunu seçiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, mütekabiliyet çerçevesinde kendilerinin de bu gelişmeyi göz önünde bulunduracaklarını kaydederek “Amerikalılar da bizden bir şey isteyince bunu hatırlayacağız.” diye konuştu.

Sudan’da Wagner grubunun etkin olup olmadığına ilişkin soruya ise Lavrov, Wagner’in bağımsız bir askeri şirket olduğu, Batı ülkelerinin de benzer şirketleri bulunduğu yanıtını verdi. Lavrov, ülkelerin bu şirketin hizmetinden yararlanmak istediğinde yararlandıklarını ifade etti.

Lavrov, Sudan’daki çatışmalara ilişkin de insanların ölmesinin üzücü olduğunu, durumu yakından takip ettiklerini belirterek Sudan’ın geçmişine bakıldığında ABD’nin bölünmeyi desteklediğinin görüldüğünü kaydetti.

“Ülke, Güney Sudan ve Sudan olmak üzere ikiye bölündü. Bölünmenin destekçisi olarak Amerika’nın bu ülkelerin ekonomilerine katkı sağlaması ve vatandaşların refahını güvence altına alması gerekirdi. Ancak Amerika bunu yapmadı. İki tarafa da yaptırım uyguladı.” diyen Lavrov, Afrika’nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması gerektiğine işaret etti.

“TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI’NA YÖNELİK ÇABALAR SONUÇ VERMİŞ DEĞİL”

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği mektubun “sızdırılmamasının” önem taşıdığına dikkati çeken Lavrov, BM ve Rusya arasında gübre ile gıdaların ihracatına yönelik imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde Guterres’in engellerin kaldırılması için çaba sarf ettiğini söyledi.

Lavrov, “BM’nin doğru yönde çaba sarf etmediğini söyleyemem. Guterres ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, ülkelerin uyguladığı yasa dışı yaptırımlarla ilgili anlaşmaya varmaya çalışıyor. Ancak pratikte Tahıl Koridoru Anlaşması’na yönelik çabalar sonuç vermiş değil.” değerlendirmesinde bulundu.

“NATO, RUSYA’YI PARÇALAMAYA ÇALIŞTI”

NATO’nun genişlemesine ilişkin ise Lavrov, İttifakın Rusya’yı parçalamaya çalıştığını ancak daha da güçlendirdiğini savundu.

Lavrov, NATO ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki işbirliğinin de giderek arttığını belirterek NATO’nun genişlemesinin Rusya’nın güvenliğini tehdit ettiğini dile getirdi.

Ukrayna’nın NATO üyeliğine ilişkin ise Lavrov, ülkenin AB üyesi olması halinde üyelik kriterlerinin ne kadar önemsiz olduğunun görüleceğini ifade ederek bunun bir “jeopolitik oyun” olduğunu belirtti.

Lavrov, Ukrayna’nın AB üyesi olması halinde NATO’ya da kabul edilebileceğine işaret etti.

PUTİN’İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Türkiye’de Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına Putin’in katılıp katılmayacağının sorulması üzerine ise Lavrov, buna ilişkin yakında bir açıklama yapılacağını belirtti.

Lavrov, “Başkanlar böyle bir toplantının önemi konusunda mutabık.” ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri’nin 1-2 Mayıs’ta Doha’da Afganistan hakkında düzenleyeceği toplantıyı desteklediklerini aktaran Lavrov, Batı’nın ülkedeki uzun mevcudiyetine rağmen ekonomik kalkınması için katkı sağlamadığını ifade etti.

Lavrov, sahada bir “Taliban gerçeği” olduğunu ve bu nedenle Taliban’la konuşmak gerektiğini kaydederek “Taliban hükümeti kendi sözlerini tutana kadar ve yönetimlerinde daha kapsayıcı olana kadar onları yasal olarak tanımayacağız.” dedi. (AA)

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