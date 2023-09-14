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Libya’da sel felaketi nedeniyle eğitime 10 gün ara verildi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe, yaşanan sel felaketi sebebiyle ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime 10 gün ara verildiğini duyurdu.

Yayınlanma: 03:03 - 14 Eylül 2023 Güncellenme:
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Libya’da sel felaketi nedeniyle eğitime 10 gün ara verildi

Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Felakete uğrayan beldelerdeki acı durumu göz önüne alarak ülke çapında ilk ve orta eğitim kurumlarında eğitime 10 gün ara verilmesi kararı aldım.” ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanlığı’na söz konusu bölgelerdeki öğrencilerin eğitime yeniden geri dönmeleri için plan hazırlamaları talimatı verdiğini belirten Dibeybe, ayrıca eğitim için geçici merkezler oluşturulacağını kaydetti.

Dibeybe, daha önceki açıklamasında selden dolayı evlerinden ayrılanların kalmaları için 700 yataklı bir geminin Derne sahiline yönlendirildiğini duyurmuştu.

LİBYA’DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz’de etkisini gösteren ve 10 Eylül’de Libya’nın doğusunu vuran “Daniel” fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı. (AA)

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