Londra’da dev Filistin’e destek gösterisi
İsrail'in Gazze saldırılarına dünyada tepkiler büyürken İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.
İngiltere’nin başkenti Londra’da Filistin’e destek gösterisine binlerce kişi katıldı.
Göstericiler, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC merkezinin önünde toplanarak Filistin’e destek sloganları attı.
Polisi organizatörleri İngiltere’de “terör örgütü” olarak görülen Hamas’a destek pankartı açıklamaması konusunda uyardı.
1000’den fazla polis de gösteride görev yaptı.
Filistin Dayanışma Kampanyası öncülüğünde düzenlenen gösteride çok sayıda kişi Filistin bayrakları taşıdı. Basına konuşan göstericiler, dünyanın gözü önünde İsrail’in Gazze’de insanlık suçu işlediğini söyledi.
Londra’nın yanı sıra Manchester,, Liverpool, Cambridge, Norwich ve Coventry’de de Filistin’e destek gösterileri düzenlendi.