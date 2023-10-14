Lübnan, gazeteciyi vuran İsrail’i BMGK’ya şikayet edecek

Lübnan, Reuters muhabiri İssam Abdullah'ı "kasıtlı şekilde öldürmekle" suçladığı İsrail'i BMGK'ya şikayet edeceğini açıkladı. İki ülke sınırında tansiyon yükselirken Lübnan'dan İsrail'in bazı askeri hedeflerine saldırı düzenlendi.

Sozcu.com.tr

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Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in gazeteci İssam Abdullah’ı “kasıtlı bir şekilde öldürmesi” konusunu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşıyacak.

Lübnan Dışişleri Bakanlığının, dün Lübnan sınırı üzerinde İsrail tarafından atılan roket sonucu hayatını kaybeden Reuters kameramanı İssam Abdullah’la ilgili yayımladığı açıklama, resmi haber ajansı NNA tarafından paylaşıldı. Dışişleri Bakanlığının, Birlemiş Milletler Daimi Temsilcisine, Abdullah’ın “kasıtlı bir şekilde öldürmesinden” dolayı İsrail hakkında BMGK’ya şikayette bulunması talimatı verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kamera, lens ve kalemiyle gerçekleri duyurmaya çalışma arzularının kurbanı olan silahsız gazetecilerin kolay bir şekilde öldürülmesi; ifade özgürlüğü, basın, insan hakları, uluslararası insan hukukuna saldırı ve bir suçtur.”

Lübnan ordusu da gazeteci Abdullah’ın öldürülmesine ilişkin olay bölgesinde gerçekleştirilen ön inceleme bulguları hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail ordusu tarafından Alma Şaab bölgesine doğru fırlatılan roketin gazetecilerin bulunduğu bir araca isabet ettiği kaydedildi.

Saldırıda 1 gazetecinin öldüğü ve 5 gazetecinin yaralandığı hatırlatıldı.

LÜBNAN’DAN İSRAİL’E TOP ATIŞI

Lübnan’ın güneyinden İsrail’in sınırdaki bazı askeri noktalarının hedef alınması üzerine, İsrail topçu atışlarıyla karşılık verdi.

Lübnan’ın Kefr Şuba beldesinden İsrail’in sınır üzerindeki bazı gözetleme noktalarına doğru antik füzesi ile saldırı düzenlendi. İsrail ordusunun açıklamasında ise Lübnan’dan Kerf Şuba bölgesine çok sayıda “atış yapıldığı” belirtildi.

Saldırıların roketle mi yoksa havanla mı düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, “İsrail ordusu askerleri, şu anda atışların yapıldığı yeri vuruyor” ifadesine yer verildi. (AA)

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