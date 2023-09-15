Macron’dan Erdoğan paylaşımı: ‘Hani gelecektin?’
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Erdoğan'ın kendisine "Hani gelecektin, gelmedin" ifadeleriyle takıldığı anlara da yer verdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan’da düzenlenen G20 Zirvesi’ndeki temaslarının yer aldığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine “Hani gelecektin, gelmedin” ifadeleriyle takılmasına yer verdi.
Macron, dün akşam paylaştığı derleme videoda, Erdoğan’ın ayaküstü sohbette kendisine esprili bir dille takıldığı görüntülere de yer verdi.
Videonun ilgili bölümünde Macron’un “Libya konusunu yeniden konuşabilirsek çok sevinirim” sözü üzerine Erdoğan, “Hani gelecektin, gelmedin” diyor. Macron’un ise “Gelecektim ancak yoktunuz” diye yanıtladığı görülüyor.
Erdoğan’ın “Gel tabi gel. Anlaştık mı?” sözlerine Macron, “Evet geleceğim” diyerek karşılık veriyor. (DHA)